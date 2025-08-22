Ученые РТУ МИРЭА разработали нанокомпозиты для сенсоров

Это открытие связано с магниторефрактивным эффектом, который заключается в изменении оптических характеристик материала под воздействием магнетизма. Интенсивность данного эффекта удалось увеличить в десять раз. Это достигнуто за счет уменьшения частиц кобальта в кремниевой матрице до двух нанометров.

В рамках работы было применено компьютерного моделирования. Этот подход позволил предсказать поведение материалов без проведения дорогостоящих лабораторных испытаний. Полученные данные совпали с результатами экспериментов, что подтвердило надежность метода.

Разработанные нанокомпозиты могут стать основой для создания высокочувствительных сенсоров магнитного поля. Такие датчики потенциально могут применяться в различных областях, включая медицину, спинтронику и системы безопасности.