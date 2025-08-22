В России
Опубликовано 22 августа 2025, 20:33
1 мин.

Ученые РТУ МИРЭА разработали нанокомпозиты для сенсоров

Материалы повышают чувствительность датчиков магнитного поля
В пресс-службе РТУ МИРЭА сообщили, что специалисты вуза разработали новый метод управления оптическими свойствами нанокомпозитов. Речь идет о материалах, состоящих из кобальта и кремния. Ученые обнаружили, что изменение размера и формы частиц позволяет значительно усилить их реакцию на магнитное поле.
Это открытие связано с магниторефрактивным эффектом, который заключается в изменении оптических характеристик материала под воздействием магнетизма. Интенсивность данного эффекта удалось увеличить в десять раз. Это достигнуто за счет уменьшения частиц кобальта в кремниевой матрице до двух нанометров.

В рамках работы было применено компьютерного моделирования. Этот подход позволил предсказать поведение материалов без проведения дорогостоящих лабораторных испытаний. Полученные данные совпали с результатами экспериментов, что подтвердило надежность метода.

Разработанные нанокомпозиты могут стать основой для создания высокочувствительных сенсоров магнитного поля. Такие датчики потенциально могут применяться в различных областях, включая медицину, спинтронику и системы безопасности.

Источник:ТАСС
Автор:Булат Кармак
