Ученые Сбера научили ИИ распознавать сложные эмоции

В основе разработки лежат легковесные нейросетевые модели, включая MT-EmotiMobileFaceNet и MT-EmotiEffNet. Алгоритм использует метод сглаживания предсказаний с применением усреднения и гауссовских фильтров, что повысило точность распознавания на 4,5 процентных пункта по F1-мере.

Система способна одновременно определять выражения лица, эмоциональную валентность и интенсивность, а также анализировать лицевую мышечную активность по системе Пола Экмана. Технология работает непосредственно на мобильных устройствах без передачи данных в облако, что обеспечивает конфиденциальность информации.

Разработка заняла второе место в международном конкурсе Compound Expression Recognition на конференции ECCV 2024. Исходный код моделей доступен в открытой библиотеке EmotiEffLib для дальнейшего развития технологии.

Потенциальное применение системы включает цифровой маркетинг, мониторинг состояния водителей и создание диагностических инструментов в психологии.