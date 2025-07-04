В России
Опубликовано 04 июля 2025, 21:30
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Ученые «Сириуса» создали усилитель для антибиотиков

Новые молекулы помогут бороться с устойчивыми инфекциями
Ученые Научно-технологического университета «Сириус» разработали химические соединения, способные повышать эффективность существующих антибиотиков. Эти вещества подавляют защитные механизмы бактерий, делая их уязвимыми к лекарствам.
Ученые «Сириуса» создали усилитель для антибиотиков

© Ferra.ru

Исследователи сосредоточились на ферменте, который помогает бактериям вырабатывать сероводород. Именно это вещество позволяет микроорганизмам сопротивляться воздействию антибиотиков. Новые молекулы блокируют данный процесс, усиливая действие препаратов.

В пресс-службе университета отметили, что особенно перспективным оказалось одно из соединений. Оно хорошо сочетается с распространенными антибиотиками вроде норфлоксацина и гентамицина, а также эффективно против опасного патогена MRSA, вызывающего пневмонии и другие инфекции.

Важное преимущество разработки — относительная простота производства молекул. Это может сделать лечение устойчивых инфекций более доступным. Сейчас ученые продолжают тестировать соединения в комбинациях с различными антибиотиками.

Источник:ТАСС
Автор:Булат Кармак
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