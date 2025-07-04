Ученые «Сириуса» создали усилитель для антибиотиков

Исследователи сосредоточились на ферменте, который помогает бактериям вырабатывать сероводород. Именно это вещество позволяет микроорганизмам сопротивляться воздействию антибиотиков. Новые молекулы блокируют данный процесс, усиливая действие препаратов.

В пресс-службе университета отметили, что особенно перспективным оказалось одно из соединений. Оно хорошо сочетается с распространенными антибиотиками вроде норфлоксацина и гентамицина, а также эффективно против опасного патогена MRSA, вызывающего пневмонии и другие инфекции.

Важное преимущество разработки — относительная простота производства молекул. Это может сделать лечение устойчивых инфекций более доступным. Сейчас ученые продолжают тестировать соединения в комбинациях с различными антибиотиками.