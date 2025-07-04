Ученые «Сириуса» создали усилитель для антибиотиков

Ученые «Сириуса» создали усилитель для антибиотиковНовые молекулы помогут бороться с устойчивыми инфекциями
© Ferra.ru
Исследователи сосредоточились на ферменте, который помогает бактериям вырабатывать сероводород. Именно это вещество позволяет микроорганизмам сопротивляться воздействию антибиотиков. Новые молекулы блокируют данный процесс, усиливая действие препаратов.
В пресс-службе университета отметили, что особенно перспективным оказалось одно из соединений. Оно хорошо сочетается с распространенными антибиотиками вроде норфлоксацина и гентамицина, а также эффективно против опасного патогена MRSA, вызывающего пневмонии и другие инфекции.
Важное преимущество разработки — относительная простота производства молекул. Это может сделать лечение устойчивых инфекций более доступным. Сейчас ученые продолжают тестировать соединения в комбинациях с различными антибиотиками.