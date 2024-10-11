Ученые создали магнитные нанодиски для удаленной стимуляции мозга

Нанодиски можно будет вводить непосредственно в нужные области мозга, а активировать их с помощью магнитного поля извне. Это открывает новые горизонты в биомедицинских исследованиях и потенциально в клинической практике после необходимых испытаний.

Создание этих нанодисков стало возможным благодаря комбинации магнитного ядра и пьезоэлектрической оболочки, которая генерирует электрические импульсы при воздействии магнитного поля. Исследования показали, что нанодиски способны стимулировать нейронную активность и влиять на поведение, что делает их перспективными для лечения различных неврологических и психических расстройств.