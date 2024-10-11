Ученые создали магнитные нанодиски для удаленной стимуляции мозга

Опубликовано 11 октября 2024, 23:471 мин.
Ученые создали магнитные нанодиски для удаленной стимуляции мозгаНовые устройства могут стать основой для биомедицинских исследований
Ученые из Массачусетского технологического института (MIT) разработали магнитные нанодиски, которые могут модернизировать методы стимуляции мозга. Эти диски размером всего 250 нанометров предлагают менее инвазивный подход к нейростимуляции, избегая необходимости в имплантатах и генетических модификациях.
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Нанодиски можно будет вводить непосредственно в нужные области мозга, а активировать их с помощью магнитного поля извне. Это открывает новые горизонты в биомедицинских исследованиях и потенциально в клинической практике после необходимых испытаний.
Создание этих нанодисков стало возможным благодаря комбинации магнитного ядра и пьезоэлектрической оболочки, которая генерирует электрические импульсы при воздействии магнитного поля. Исследования показали, что нанодиски способны стимулировать нейронную активность и влиять на поведение, что делает их перспективными для лечения различных неврологических и психических расстройств.