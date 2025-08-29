Ученые Томска создали биоуголь для снижения выбросов

Особенность биоугля заключается в способности связывать углерод — основу парниковых газов — и длительное время удерживать его в стабильной форме. Это свойство позволяет снижать эмиссию углекислого газа в атмосфере.

Как пояснил аспирант Биологического института ТГУ Максим Горностаев, биоуголь можно конвертировать в углеродные единицы. Одна такая единица эквивалентна одной тонне углекислого газа и используется для учета выбросов парниковых газов. Эти единицы могут продаваться компаниям, которые стремятся компенсировать собственные выбросы.

Ученые планируют использовать полученный материал в эксперименте по выращиванию трав и зернобобовых культур. Биоуголь будет применяться как самостоятельное удобрение и в комбинации с микроэлементами.

Дополнительно исследуется возможность использования биоугля в качестве сорбента. Это направление томские специалисты разрабатывают совместно с московской компанией, занимающейся производством сорбционных препаратов.