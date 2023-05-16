Ученые установили настоящие цвета фресок храмов Древней Руси

Исследователи из Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ) помогли искусствоведами и реставраторам определить истинные цвета фресок в Георгиевском соборе Свято-Юрьева монастыря и церкви Симеона Богоприимца Зверина монастыря в Великом Новгороде, а также в Смоленском соборе московского Новодевичьего монастыря, сообщает пресс-служба института.

Цвета многих фресок древних храмов за годы под воздействием различных обстоятельств — смены температуры, влажности, жизнедеятельности микроорганизмов — могут меняться до неузнаваемости. Ученые из ОИЯИ используют несколько методов для того, чтобы узнать первоначальный замысел художник.

Исследования начинаются с портативного прибора для неразрушающего рентгенофлуоресцентного анализа — им определяют состав элементов образца, который позволяет понять, какие краски использовались. Затем в лаборатории поляризационная микроскопия позволяет различать пигменты, а инфракрасная спектроскопия помогает определить, на чем замешана краска. Также в лаборатории проводится микрохимический анализ, а нейтронный активационный анализ позволяет установить элементный состав точно.

Специалисты применили эти методы для изучения различных культурных памятников Великого Новгорода, Пскова и Москвы. Так, ученым удалось показать, что цвет плаща на фреске Георгия Победоносца из Георгиевского собора XII века Юрьева монастыря в Великом Новгороде на самом деле красный, а не черно-коричневый. Выяснилось, что свинцовые белила фрески разложились и «перекрасили» произведение искусства. Они же оказались виновниками и «почернения» складок одежд одно из архангелов, изображенных на барабане Смоленского собора Новодевичьего монастыря в Москве.

Исследования фрески с изображением трех апостолов авторства знаменитого Феофана Грека из Симеоновской церкви показали, что под воздействием температуры желтая охра за несколько минут превращается в красную: выяснилось, что в 1471 году во время покорения Иваном III Великого Новгорода здание пережило пожар.

В настоящее время исследовательская группа пытается выяснить, какими на самом деле были цвета фресок Успенском соборе Московского Кремля, значительно измененных реставраторами прошлых столетий.