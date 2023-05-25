Ученые выяснили, как продлить жизнь в российских регионах

Уменьшение потребление чистого алкоголя на литр в год может увеличить продолжительность жизни россиянина на 1,6 месяца, а россиянки — на 1,8 месяца, свидетельствуют данные исследования экономистов из НИУ ВШЭ, представленного на XXIV Ясинской международной научной конференции.

Существующие исследования показывают, что приверженность здоровому образу жизни хорошо коррелирует с уровнем развития страны или региона. С помощью данных Росстата за 2014–2020 годы ученые оценили факторы, влияющие на продолжительность жизни — потребление алкоголя (в литрах чистого спирта в год), долю курящих людей и долю регулярно занимающихся спортом —для 77 регионов страны. Кроме того, учитывались и другие данные, отражающие жизнь в той или иной области.

Выяснилось, что больше всего алкоголя потребляют на Сахалине (в среднем почти 14 литров чистого спирта в год), в Магаданской области, на Чукотке и в Хабаровском крае, а также в Республике Коми, Карелии и Мурманской области. Меньше всего пьют в южных регионах и на Кавказе, а также в Тыве (от 0,75 до трех–четырех литров в год). В среднем россияне потребляют по 7,4 литра чистого алкоголя в год.

Расчеты показали, что повышение потребления алкоголя значимо снижает ожидаемую продолжительность жизни как мужчин, так и женщин. На ожидаемую продолжительность жизни последних также влияет фактор курения. Если долю курильщиц снизить вдвое, она увеличивается на 4,6 месяца. Выше всего доля курящих женщин на Чукотке — почти 55%.

Занятия спортом повышают ожидаемую продолжительность жизни и у мужчин, и у женщин. Удвоение их доли может повысить этот показатель на год у мужчин, а у женщин удвоение доли. Больше всего спортом занимаются в Мурманской области, Чечне, Дагестане, Сахалине и Чукотке, меньше всего — в средней полосе России.