Ученые выяснили, почему в Сибири стали чаще гореть сосняки

Увеличение количества и площадей пожаров в сосновых лесах Сибири связано с аномально высокими температурами и засухой, выяснили ученые из Института леса им. В.Н. Сукачева СО РАН. Работа исследователей опубликована в «Сибирском экологическом журнале».

Площадь сосновых лесов в России - примерно 120 миллионов гектар. Они являются значимыми поглотителями углерода, защищают почву от эрозии, улучшают качество воды и смягчают воздействие глобального потепления. Древесина же самой сосны — ценное сырье. Однако в сосновых лесах регулярно возникают пожары.

В период с 2001 по 2020 год общая площадь гарей в сосновых лесах в Средней Сибири составила 3,5 миллиона гектар. Российские специалисты выяснили, что за последние два века длительность «перерывов» между этими пожарами сократилась примерно на 10 лет — с 30–35 до 20–25 лет. В 2010-е количество и площадь пожаров по сравнению с 2000-ными возросли в три раза. Причиной этого, выяснили исследователи, являются аномально высокими температурами воздуха и возрастающей засушливостью климата.

В то же время, ученые установили, что продуктивность растительного покрова и индекс прироста сосны сравнительно быстро, в течение десятилетия, возвращаются к предпожарным значениям. По мнению специалистов, такое восстановление свидетельствует о сохранении северными лесами своей функции поглотителя углерода, несмотря на изменение климата и увеличение частоты пожаров.