Ученый из России указал на уязвимый к лесным пожарам регион

Леса Якутии — одни из самых уязвимых к пожарам на Дальнем Востоке, заявил в комментарии ТАСС научный сотрудник Института геологии и природопользования ДВО РАН Александр Иванов.

Это территория с пониженным количеством осадков, подчеркнул российский ученый. При этом около 90% лесного фонда в регионе — лиственничники, практические никакие другие растения в таких суровых условиях выжить не могут. Чем ниже биоразнообразие, тем меньше устойчивость и к пожарам, подчеркнул эксперт.

На интенсивность пожаров и их площадь влияет увеличение периодов засухи и неравномерность выпадения осадков, связанные с глобальным изменением климата. Кроме того, растет и средняя температура воздуха, указал Иванов: в центральной Якутии за десять лет она увеличилась на 0,4-0,6 °C, а в арктической — на 1 °C.

Предполагается, что пожароопасный сезон в Якутии начнется во второй или третьей декадах мая.