Ученый объяснил природу белых ночей

Появление белых ночей в начале лета связано с вращением Земли вокруг своей оси и вокруг Солнца, а также с наклоном оси планеты, заявил руководитель «Яндекс Погоды» Александр Ганьшин.

Наблюдается этот феномен летом в северных широтах: Солнце ненадолго уходит за горизонт, после чего почти сразу же начинает подниматься обратно. На широтах выше полярного круга белые ночи длятся в течение двух-четырех недель — до наступления полярного дня и после его окончания. Так, в Якутии в этом году белые ночи длятся почти три месяца, с 12 мая по 1 августа.

В остальных широтах они наблюдаются в периоды перед и до дня летнего солнцестояния — 21 июня. В этот день Солнце не заходит вообще севернее параллели в 66,5°. Белые ночи в этот период можно увидеть даже в Москве, но они не такие светлые, как в других городах. Ганьшин отметил, что в 2024 году белую ночь 22 июня можно будет наблюдать в Волгограде и Ростове-на-Дону.

Из-за длины светового дня белые ночи нарушают режим сна у многих людей. Помочь им могут средства, позволяющие нормализовать сон, например маски и блэкаут-занавески, посоветовал метеоролог.