Учителя и власти из Московской области — за внедрение ИИ в школы. Почему?

Например, цифровые домашние задания экономят время педагогов. Елена Вахнина, учитель физики и математики из Балашихи, рассказала: система автоматически анализирует работы, показывая, какие темы требуют дополнительной проработки. Также ученики могут проводить виртуальные эксперименты с помощью симуляторов.

В регионе работает проект «Цифровые классы Подмосковья», где обучение адаптировано под индивидуальные планы, особенно для подготовки к ЕГЭ. Еще один полезный сервис — «Ассистент преподавателя», который преобразует аудиозапись урока в конспект и проверяет, достигнуты ли учебные цели.

Для привлечения кадров в регионе действуют меры поддержки: компенсация аренды жилья, социальная ипотека, подъемные выплаты. По словам Дениса Борисова, директора школы в Наро-Фоминске, это помогает — за прошлый год в его учреждение пришли 15 новых педагогов. Кроме того, 100 выпускников вузов и победителей конкурсов получили места в школах Красногорска, Наро-Фоминска и других городов. Половина из них получит по 1,5 млн рублей, остальные — по 500 тысяч.

В этом году 7,6 тысячи подмосковных выпускников окончили школу с медалями, а 669 сдали ЕГЭ на 100 баллов. Регион также сохранил второе место в рейтинге всероссийских олимпиад — ученики завоевали 550 дипломов, что на 109 больше, чем в прошлом году.