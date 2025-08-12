Учителя и власти из Московской области — за внедрение ИИ в школы. Почему?Губернатор обсудил цифровизацию образования с педагогами
Цифровые инструменты, включая искусственный интеллект (ИИ), уже используются в подмосковных школах. Губернатор отметил, что педагогам важно осваивать новые технологии, понимая их возможности и риски, пишет 360.ru.
Мы много говорим про искусственный интеллект, в том числе в образовании. Я очень надеюсь, что каждый из нас совершенствует свои навыки в ИИ. Важно знать все его угрозы, преимущества, сделать искусственный интеллект своим помощником, потому что чем дальше, тем больше его будет в нашей жизни.
Например, цифровые домашние задания экономят время педагогов. Елена Вахнина, учитель физики и математики из Балашихи, рассказала: система автоматически анализирует работы, показывая, какие темы требуют дополнительной проработки. Также ученики могут проводить виртуальные эксперименты с помощью симуляторов.
В регионе работает проект «Цифровые классы Подмосковья», где обучение адаптировано под индивидуальные планы, особенно для подготовки к ЕГЭ. Еще один полезный сервис — «Ассистент преподавателя», который преобразует аудиозапись урока в конспект и проверяет, достигнуты ли учебные цели.
Для привлечения кадров в регионе действуют меры поддержки: компенсация аренды жилья, социальная ипотека, подъемные выплаты. По словам Дениса Борисова, директора школы в Наро-Фоминске, это помогает — за прошлый год в его учреждение пришли 15 новых педагогов. Кроме того, 100 выпускников вузов и победителей конкурсов получили места в школах Красногорска, Наро-Фоминска и других городов. Половина из них получит по 1,5 млн рублей, остальные — по 500 тысяч.
В этом году 7,6 тысячи подмосковных выпускников окончили школу с медалями, а 669 сдали ЕГЭ на 100 баллов. Регион также сохранил второе место в рейтинге всероссийских олимпиад — ученики завоевали 550 дипломов, что на 109 больше, чем в прошлом году.
Мы в Подмосковье активно развиваем олимпиадное движение и видим хорошие результаты. Это позволяет воспитывать у ребят лидерские качества, учит с малых лет побеждать, преодолевать. Очень надеюсь, что в каждой школе участников муниципального, регионального уровня будет больше.