Учёные ЧелГУ: древние поселения скучились на левом берегу Синташты из-за рельефа

Учёные считают, что ключевая причина – особенности рельефа: пересечённая местность создавала естественные укрытия от ветра для скота и «разграничители» полей, тогда как правый берег был ровным. Для такой оценки исследователи рассмотрели спутниковые снимки и данные реконструкции климата. Богатые пастбища были во всей долине, но только на левом берегу имелись овраги, балки и неровности, которые служили защитой для животных и помогали разграничивать выпасы. На правом берегу таких природных преград практически не было.

Как рассказал преподаватель кафедры истории России и зарубежных стран историко-филологического факультета, специалист учебно-научного центра изучения проблем природы и человека Николай Петров, плотность поселений на 50-километровом участке берега необычна для бронзового века (XX–XI века до н.э.). Учёные подчёркивают, что именно рельеф левого берега способствовал развитию скотоводства, а следовательно, и экономики в целом. Это объясняет, почему там возник Аркаим и другие укреплённые и неукреплённые поселения, а также могильники.

«Мы рассмотрели расположение древних поселений со спутниковых снимков и убедились, что единственным значимым отличием берегов была пересечённость местности — богатые пастбища были (согласно реконструкции климата) во всей долине. А вот естественные "разграничители" полей и укрытия от ветра для скота — только на левом берегу», — отметил Петров.