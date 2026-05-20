Учёные ДГТУ создали «карточки эмоций» собак

РИА Новости отмечает, что для выделения и обобщения ключевых признаков использовали нейросеть. Оказалось, что наиболее тревожные мелкие собаки держатся ближе всех к владельцу, крупные тревожные — наоборот, дальше. Спокойные собаки любой породы предпочитают сидеть на расстоянии 50–60 см. Физиологические параметры, такие как температура носа, пульс, подтвердили наличие стресса. Отмечается, что такой подход позволяет объективно, а не на глаз оценить состояние питомца.

Новая методика востребована не только для владельцев, но и для подготовки служебных, поисковых собак и собак-поводырей. С её помощью можно оценивать способность бездомных животных к адаптации в приюте или новом доме.

«Очень чувствительным к уровню тревоги и агрессии собаки оказалось расстояние "человек-собака". При этом наиболее близко к владельцу находились тревожные собаки мелких пород; дальше всех оказались крупные тревожные собаки. Спокойные собаки любой породы предпочитали сидеть на расстоянии 50–60 см от владельца», — отметила руководитель проекта, доцент кафедры «Биология и общая патология» ДГТУ Анна Фомина.