Учёные ДГТУ создали защитное средство для мозга из коллагена медуз-корнеротов

Ежегодно в России около 600 тысяч человек получают черепно-мозговые травмы, при этом эффективных нейропротекторных препаратов до сих пор нет. Учёные ДГТУ получили коллаген из медуз, добываемых в Азовском море, и создали из него пористую матрицу, пропитанную тиосульфатом натрия. При имплантации в зону повреждения матрица постепенно выделяет сероводород — молекулу, которая защищает нервные клетки и снижает воспаление.

Коллаген из медуз обладает более жёсткой структурой и содержит меньше бактериальных примесей по сравнению с животным аналогом. Разработка также решает экологическую проблему избыточного размножения корнеротов в Азовском море. При этом для клинического применения потребуются дополнительные исследования, но научная база уже заложена, подчеркнули в ДГТУ.

«В России ежегодно около 600 тысяч человек получают черепно‑мозговые травмы, и многие из них либо погибают, либо остаются с тяжёлыми неврологическими последствиями. При этом до сих пор нет клинически эффективных нейропротекторных препаратов, способных надёжно защитить клетки головного мозга при травматическом воздействии», — рассказал руководитель проекта, заведующий лабораторией «Медицинские цифровые изображения на основе базисной модели» ДГТУ Станислав Родькин.