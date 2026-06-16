Учёные добились всхожести семян вековой давности на Куликовом поле

На небольшом участке учёные высадили староместные сорта овса, ячменя и пшеницы, полученные из фондов Всероссийского института генетических ресурсов растений имени Н. И. Вавилова (ВИР). Эта коллекция собиралась более 100 лет: в 1920–1930-х годах учёные выезжали к южным окраинам Тульской губернии и собирали здесь семена, которые с тех пор хранились в вавиловской коллекции.

По словам начальника научно-исследовательского отдела природоведческих дисциплин «Куликова поля» Ольги Буровой, подсчитанная всхожесть — 60–70% — оценивается сотрудниками музея как хороший результат для семян 1920–1930-х годов.

«Эта коллекция собиралась более 100 лет. В 1920-1930-х годах учёные выезжали к южным окраинам Тульской губернии и собирали здесь семена. С тех пор они хранились в вавиловской коллекции, а затем были переданы нам для высадки», — рассказала Ольга Бурова.