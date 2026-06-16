В России
Опубликовано 16 июня 2026, 17:00
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Учёные добились всхожести семян вековой давности на Куликовом поле

Всхожесть составила 60-70%
В музее-заповеднике «Куликово поле» подвели первые итоги эксперимента по высадке исторических сортов зерновых: всхожесть составила 60–70%. Об этом сообщает РИА Новости.
Учёные добились всхожести семян вековой давности на Куликовом поле
© Канопус Киля / Wikimedia Commons

На небольшом участке учёные высадили староместные сорта овса, ячменя и пшеницы, полученные из фондов Всероссийского института генетических ресурсов растений имени Н. И. Вавилова (ВИР). Эта коллекция собиралась более 100 лет: в 1920–1930-х годах учёные выезжали к южным окраинам Тульской губернии и собирали здесь семена, которые с тех пор хранились в вавиловской коллекции.

По словам начальника научно-исследовательского отдела природоведческих дисциплин «Куликова поля» Ольги Буровой, подсчитанная всхожесть — 60–70% — оценивается сотрудниками музея как хороший результат для семян 1920–1930-х годов.

«Эта коллекция собиралась более 100 лет. В 1920-1930-х годах учёные выезжали к южным окраинам Тульской губернии и собирали здесь семена. С тех пор они хранились в вавиловской коллекции, а затем были переданы нам для высадки», — рассказала Ольга Бурова.

Источник:РИА Новости
Автор:Андрей Кадуков
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