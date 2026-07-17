Учёные исследуют радиоактивность дна Баренцева моря в новой арктической экспедиции

По словам старшего научного сотрудника лаборатории экологической радиологии Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики имени академика Н. П. Лавёрова Уральского отделения РАН Андрея Пучкова, донные грунты — это природный архив экологического состояния морской среды. Радиоактивные элементы и другие загрязнители оседают и накапливаются именно в них, поэтому такие пробы дают более полную картину, чем пробы воды. Учёные определят содержание цезия-137 и плутония, а также оценят естественную радиоактивность, связанную с геологическими особенностями арктических архипелагов.

Экосистема Арктики крайне уязвима, и учёным важно понимать, как техногенные источники радиации (испытания на Новой Земле, аварии в других регионах) повлияли на регион. Естественная радиоактивность некоторых зон Новой Земли может быть выше, чем на континенте, из-за глинистых сланцев, богатых ураном и торием. В рамках экспедиции специалисты также проведут лекции по радиологии для молодых учёных, чтобы привлечь их к исследовательской работе в Арктике.

«Важным отличием этой экспедиции станет акцент на отборе проб донных осадков. В прошлые годы также осуществлялся отбор проб морской воды, но, как показала практика, исследование донных отложений более информативно. Попадающие в воду радиоактивные элементы и другие загрязнители оседают и накапливаются именно в них», — отметил Пучков.