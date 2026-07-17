В России
Опубликовано 17 июля 2026, 20:45
1 мин.

Учёные исследуют радиоактивность дна Баренцева моря в новой арктической экспедиции

Донные осадки накапливают загрязнения и служат «архивом» экологии региона
Участники экспедиции Арктического плавучего университета на судне «Профессор Молчанов» начали отбор проб донных осадков в Баренцевом море. Исследователи изучат радиоактивность и сравнят данные с результатами предыдущих рейсов: 2019, 2020 и 2024 годов. В отличие от прошлых экспедиций, в этот раз основной упор сделан именно на донные отложения, а не на воду.
Учёные исследуют радиоактивность дна Баренцева моря в новой арктической экспедиции
© Юрочкин Роман, CC BY-SA 4.0 / Wikimedia Commons

По словам старшего научного сотрудника лаборатории экологической радиологии Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики имени академика Н. П. Лавёрова Уральского отделения РАН Андрея Пучкова, донные грунты — это природный архив экологического состояния морской среды. Радиоактивные элементы и другие загрязнители оседают и накапливаются именно в них, поэтому такие пробы дают более полную картину, чем пробы воды. Учёные определят содержание цезия-137 и плутония, а также оценят естественную радиоактивность, связанную с геологическими особенностями арктических архипелагов.

Экосистема Арктики крайне уязвима, и учёным важно понимать, как техногенные источники радиации (испытания на Новой Земле, аварии в других регионах) повлияли на регион. Естественная радиоактивность некоторых зон Новой Земли может быть выше, чем на континенте, из-за глинистых сланцев, богатых ураном и торием. В рамках экспедиции специалисты также проведут лекции по радиологии для молодых учёных, чтобы привлечь их к исследовательской работе в Арктике.

«Важным отличием этой экспедиции станет акцент на отборе проб донных осадков. В прошлые годы также осуществлялся отбор проб морской воды, но, как показала практика, исследование донных отложений более информативно. Попадающие в воду радиоактивные элементы и другие загрязнители оседают и накапливаются именно в них», — отметил Пучков.

Источник:ТАСС
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#Россия
,
#экология
,
#море
,
#наука
,
#ученые
,
#В России
,
#Радиация
  1. Ferra.ru/
  2. Новости/
  3. В России/
  4. Учёные исследуют радиоактивность дна Баренцева моря в новой арктической экспедиции