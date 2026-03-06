Учёные из Перми создали метод прогноза ледяных закупорок в газопроводах

Как сообщает РИА Новости, Россия обладает почти тремя четвертями мировых арктических запасов природного газа. Однако суровый климат создаёт серьёзные проблемы при транспортировке: в трубах из-за высокого давления и низких температур формируются твёрдые кристаллические соединения — гидраты, которые похожи на лёд. Они накапливаются на стенках, сужают просвет и со временем полностью перекрывают трубу, что приводит к остановке добычи, авариям и миллиардным убыткам.

Особенность арктического газа в том, что до 40% его разведанных запасов содержат примесь сероводорода (H₂S). Это агрессивное соединение нейтрализует действие стандартных химических реагентов, которые обычно замедляют образование пробок. В результате гидраты начинают появляться даже в тех условиях, где раньше их не было, что делает старые методы прогноза непригодными.

Учёные ПНИПУ экспериментально определили безопасные режимы для транспортировки газа с сероводородом при давлении от 56 до 122 атмосфер и температуре от +9°C до +15°C. Они создали математические модели, которые предсказывают образование гидратов с точностью 99,5% — отклонение от реальных данных не превышает 0,5%. Для сравнения: используемые сейчас методы ошибаются на 7–8%. Работа выполнена при поддержке Минобрнауки России.

