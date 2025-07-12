Учёные из ПНИПУ проанализировали редкую болезнь Пика — тяжёлую деменцию

Болезнь Пика — тяжёлое нейродегенеративное заболевание, при котором разрушаются структуры мозга. Болезнь опасна тем, что поражает людей в возрасте до 60 лет. Официальные данные о ней в России отсутствуют — болезнь Пика редко регистрируется в статистических сборниках Минздрава России. Диагностика болезни Пика затруднена из-за сходства ранних симптомов с другими видами деменции и недостатка информации.

Для точной диагностики и изучения болезни проводят вскрытие, выявляющее характерный признак — поражение лобной и височной долей мозга. За последние 25 лет не проводилось морфологических исследований деменции Пика, то есть не было случаев установления диагноза по факту смерти.

Известно, что болезнь Пика встречается редко, начинается в трудоспособном возрасте и имеет тяжёлые клинические проявления, которые затрагивают личность пациента и его поведение. Воспоминания у больного сохраняются на некоторое время, но затем быстро развивается агрессия, деградирует чувство стыда и человек теряет адекватность. Болезнь прогрессирует с высокой скоростью и приводит к летальному исходу.

Пермские учёные впервые в России диагностировали болезнь Пика у 55-летней пациентки. Женщина не имела психических расстройств, но у неё проявлялась симптоматика прогрессирующего снижения интеллекта, агрессии, утраты гигиенических навыков и асоциального поведения. В стационаре у неё появились галлюцинации. Патологоанатомическое исследование подтвердило характерные изменения в мозге: атрофию лобных и височных долей, тельца и клетки Пика.

На сегодняшний день лекарств от деменции Пика нет, но понимание механизмов болезни может помочь в разработке методов лечения других форм деменции. Об этом сообщает пресс-служба ПНИПУ.