Учёные КБГУ создали добавку, снижающую горючесть пластика

Основная уязвимость поливинилхлорида (ПВХ), из которого делают трубы, изоляцию, тенты и сайдинг, — горючесть. Для повышения пожарной безопасности в пластик добавляют антипирены, но важно, чтобы они сами не выделяли токсичные продукты при нагреве. Специалисты КБГУ предложили использовать комбинацию меламина, полифосфата аммония и пентаэритрита, которые при горении выделяют только азот и аммиак и не возгораются снова.

Наиболее эффективной оказалась добавка в соотношении 2:3:2. Она перекрывает доступ кислорода к огню, образуя на поверхности защитный углеродный слой. Как отметил один из авторов исследования, профессор кафедры органической химии и высокомолекулярных соединений КБГУ Тимур Борукаев, разработка позволяет существенно снизить себестоимость продукции, особенно электрических проводов и кабелей, где пожаробезопасность критична. В перспективе исследователи планируют создать защиту для ПВХ-изделий от масла и бензина.

«Все три эти вещества относятся к антипиренам, препятствующим распространению огня в материалах и "перекидыванию" его на другие объекты. В отличие от используемых сейчас веществ, при их горении выделяются только азот и аммиак, которые относительно безопасны для окружающей среды и не возгораются снова», — подчеркнул эксперт.