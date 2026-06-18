В России
Опубликовано 18 июня 2026, 18:35
1 мин.

Учёные КБГУ создали добавку, снижающую горючесть пластика

Добавка для пластика тушит огонь и относительно безвредна
Учёные Кабардино-Балкарского государственного университета (КБГУ) разработали новую смесь для снижения горючести пластиковых стройматериалов. Комбинация трёх доступных химических веществ не только эффективно подавляет распространение огня, но и при горении выделяет относительно безопасные для окружающей среды азот и аммиак. Разработка позволяет удешевить производство, особенно в сегменте электрических проводов и кабелей.
Учёные КБГУ создали добавку, снижающую горючесть пластика

© Ferra.ru

Основная уязвимость поливинилхлорида (ПВХ), из которого делают трубы, изоляцию, тенты и сайдинг, — горючесть. Для повышения пожарной безопасности в пластик добавляют антипирены, но важно, чтобы они сами не выделяли токсичные продукты при нагреве. Специалисты КБГУ предложили использовать комбинацию меламина, полифосфата аммония и пентаэритрита, которые при горении выделяют только азот и аммиак и не возгораются снова.

Наиболее эффективной оказалась добавка в соотношении 2:3:2. Она перекрывает доступ кислорода к огню, образуя на поверхности защитный углеродный слой. Как отметил один из авторов исследования, профессор кафедры органической химии и высокомолекулярных соединений КБГУ Тимур Борукаев, разработка позволяет существенно снизить себестоимость продукции, особенно электрических проводов и кабелей, где пожаробезопасность критична. В перспективе исследователи планируют создать защиту для ПВХ-изделий от масла и бензина.

«Все три эти вещества относятся к антипиренам, препятствующим распространению огня в материалах и "перекидыванию" его на другие объекты. В отличие от используемых сейчас веществ, при их горении выделяются только азот и аммиак, которые относительно безопасны для окружающей среды и не возгораются снова», — подчеркнул эксперт.

Источник:РИА Новости
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#В России
,
#химия
,
#Промышленность
,
#наука
,
#Россия
  1. Ferra.ru/
  2. Новости/
  3. В России/
  4. Учёные КБГУ создали добавку, снижающую горючесть пластика