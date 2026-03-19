Учёные КБГУ создали многоразовый материал для очистки воды от бактерий и вирусов

По информации РИА Новости, новая разработка эффективно задерживает бактерии, вирусы и продукты их жизнедеятельности. Как отмечается, из-за образования бактериальных плёнок фильтры со временем теряют эффективность. Самый простой и экологичный способ борьбы с загрязнениями — обработка паром, но существующие полимерные мембраны её не выдерживают, поскольку горячий пар их разрушает. Поэтому их или выбрасывают, или очищают опасной для человека химией.

В КБГУ нашли решение, создав мембрану из полифениленсульфона. Она устойчива к пару и может использоваться в системах ультрафильтрации при небольшом давлении — от одного до трёх бар. Это делает технологию доступной для регионов, где нет крупных очистных сооружений, но есть дефицит чистой воды.

Разработчики также создали методику синтеза таких мембран для фильтрации больших объёмов воды. В планах — точно определить срок службы изделий в ходе длительных испытаний.

«В настоящее время на рынке нет полимерных мембран, устойчивых к такой обработке — пары воды при высокой температуре разъедают полимерные фильтры. Поэтому их дорогостоящие элементы используются один раз или подвергаются обработке агрессивными химическими веществами», — пояснил ведущий научный сотрудник Центра прогрессивных материалов и аддитивных технологий КБГУ Илья Борисов.