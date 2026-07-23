Учёные КФУ нашли способ усилить гербициды в 2–4,5 раза и снизить их токсичность

Большинство гербицидов плохо растворяются в воде, поэтому в их состав добавляют стабилизаторы, которые могут быть токсичны для почвы и водных организмов. Учёные КФУ предложили использовать пилларарены — крупные органические молекулы, которые связывают гербициды и организуют их в устойчивые сферические агрегаты. Это повышает растворимость и проникновение в сорняки. В экспериментах на модельных растениях эффективность выросла в 2–4,5 раза, а токсичность для водных обитателей оказалась вдвое ниже, чем у чистых препаратов.

По словам экспертов, технология позволяет сделать обработку полей более точной и экономичной. Можно снизить норму расхода химикатов, сократить число обработок и уменьшить нагрузку на почву и воду. Разработка уже прошла лабораторные испытания, но для окончательных выводов потребуется апробация в разных климатических условиях. В перспективе на основе пиллараренов можно создавать препараты «два в одном» для комплексной защиты растений.

«Наша разработка открывает путь к созданию нового поколения средств защиты растений — более избирательных и безопасных для природы. В перспективе подобные соединения помогут аграриям сократить количество химикатов, вносимых в почву, без потери урожайности. В дальнейшем мы планируем создать комплексные препараты «два в одном», выполняющие одновременно несколько задач. Подобные разработки позволят сократить расходы на защиту растений за счёт уменьшения количества обработок и норм расхода каждого компонента», — пояснила руководитель проекта, ведущий научный сотрудник лаборатории исследований органических соединений Химического института имени А.М. Бутлерова Казанского федерального университета Анастасия Назарова.