Учёные КНИТУ-КАИ создали батончик для пожарных, снижающий вред от дыма

По словам разработчиков Тимофея Гумерова и Елены Муравьевой, обычное питание не всегда покрывает расходы биологически активных веществ, которые тратятся на детоксикацию организма во время работы в задымлённой среде. Батончик предназначен для регулярного употребления и может войти в рацион сотрудников пожарно-спасательной службы.

Продукт поможет компенсировать повышенные нагрузки, травмы и стресс после аварий. Идея создания «функционального» перекуса возникла из-за высоких физических и психологических нагрузок при тушении пожаров. После дополнительных испытаний батончик планируют внедрить в продовольственное обеспечение отдельных категорий спасателей.

«Батончик предназначен для регулярного питания и может входить в состав продовольственного обеспечения отдельных категорий сотрудников пожарно-спасательной службы с целью компенсации повышенных затрат биологически активных веществ в связи с детоксикацией организма и действием вредных факторов при проведении пожарно-спасательных мероприятий», — рассказали специалисты.