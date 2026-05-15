Опубликовано 15 мая 2026, 13:40
Учёные КНИТУ-КАИ создали батончик для пожарных, снижающий вред от дыма

В составе батончика овощи, соевое масло и мясной бульон
Специалисты Казанского технического университета имени Туполева разработали специальный батончик для пожарных. Продукт компенсирует энергозатраты, снижает интоксикацию от продуктов горения, а также уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний и поставарийного стресса. В составе батончика мука, клетчатка, тыква, перец, томаты, соевое масло и белый мясной бульон.
© Александр Ситенький (Alexander Seetenky), CC BY-SA 3.0 / Wikimedia Commons

По словам разработчиков Тимофея Гумерова и Елены Муравьевой, обычное питание не всегда покрывает расходы биологически активных веществ, которые тратятся на детоксикацию организма во время работы в задымлённой среде. Батончик предназначен для регулярного употребления и может войти в рацион сотрудников пожарно-спасательной службы.

Продукт поможет компенсировать повышенные нагрузки, травмы и стресс после аварий. Идея создания «функционального» перекуса возникла из-за высоких физических и психологических нагрузок при тушении пожаров. После дополнительных испытаний батончик планируют внедрить в продовольственное обеспечение отдельных категорий спасателей.

«Батончик предназначен для регулярного питания и может входить в состав продовольственного обеспечения отдельных категорий сотрудников пожарно-спасательной службы с целью компенсации повышенных затрат биологически активных веществ в связи с детоксикацией организма и действием вредных факторов при проведении пожарно-спасательных мероприятий», — рассказали специалисты.