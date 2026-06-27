Учёные КубГМУ предложили персонализированный подход к защите от солнечных ожогов

Традиционно считалось, что риск обгореть зависит от региона: южане адаптированы к солнцу лучше северян. Однако учёные выяснили, что на это влияют и индивидуальные особенности: у кого-то есть гены, защищающие кожу от УФ-излучения, а у кого-то их нет. Также важны образ жизни и даже нахождение у окон в помещении. Всё это легло в основу персонализированного подхода.

UV-трекеры выглядят как компактное смарт-ожерелье с датчиками. Они передают данные в приложение, где формируется индивидуальный профиль кожи, рассчитывается безопасное время загара и приходят напоминания о повторном нанесении SPF. Кроме того, учёные изучают биомеханику фотостресса — изменения кожи на клеточном уровне до появления покраснений. Уже выделены маркеры, позволяющие предотвратить повреждения на ранней стадии. Это открывает путь к более точной и безопасной защите от солнца для каждого человека.

«UV-трекеры представляют собой компактное смарт-ожерелье с датчиками, которое измеряет реальную УФ-нагрузку на конкретного человека, включая ситуации в помещении у окон. Данные передаются в приложение, где формируется индивидуальный профиль кожи, рассчитывается безопасное время пребывания на солнце и подсказывается момент повторного нанесения SPF», — рассказала доцент кафедры дерматовенерологии КубГМУ, к. м. н. Фатима Псавок.