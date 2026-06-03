Учёные МАИ улучшили связь с аппаратами с электроракетными двигателями

Опубликовано 03 июня 2026, 18:401 мин.
Учёные МАИ улучшили связь с аппаратами с электроракетными двигателямиНовый метод отделяет сигнал от помех
Исследователи МАИ завершили цикл работ по совершенствованию систем связи с межпланетными аппаратами, оснащёнными электроракетными двигателями. Процессы в таких двигателях создают помехи, особенно критичные в дальних миссиях. Для повышения эффективности связи исследователи предложили использовать метод слепого разделения сигналов, который отделяет полезный сигнал от помех на основе их статистических свойств.
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Ещё одна проблема — затухание сигнала на огромных расстояниях. Как сообщает ТАСС, обычно её решают ретрансляторы на фиксированных орбитах, но они не учитывают индивидуальную траекторию конкретного аппарата. Учёные МАИ предложили выводить ретранслятор с электроракетной установкой на индивидуальную орбиту сопровождения, согласованную с траекторией целевого аппарата на всём пути перелёта.
По словам разработчиков, результаты создают новый технологический задел для сложных межпланетных программ и открывают возможности для надёжной связи на расстояниях в сотни миллионов километров.
Источник:ТАСС
Автор:Андрей Кадуков
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