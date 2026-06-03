Учёные МАИ улучшили связь с аппаратами с электроракетными двигателями

Ещё одна проблема — затухание сигнала на огромных расстояниях. Как сообщает ТАСС, обычно её решают ретрансляторы на фиксированных орбитах, но они не учитывают индивидуальную траекторию конкретного аппарата. Учёные МАИ предложили выводить ретранслятор с электроракетной установкой на индивидуальную орбиту сопровождения, согласованную с траекторией целевого аппарата на всём пути перелёта.

По словам разработчиков, результаты создают новый технологический задел для сложных межпланетных программ и открывают возможности для надёжной связи на расстояниях в сотни миллионов километров.