Учёные МГУ и ИОХ РАН научились быстрее создавать хирургические клеи

РИА Новости со ссылкой она учёных отмечает, что современные хирургические клеи часто ведут себя как шовный материал: они не адаптируются к росту тканей и могут способствовать образованию рубцов. Основная проблема заключается в несовершенстве химического состава. Учёные выяснили, что полимеры с плохо растворимыми в воде группами дают более плотные капли, а короткие полимеры лучше прилипают к поверхностям, тогда как длинные — устойчивее к механическим повреждениям.

Эти закономерности помогут специалистам оптимизировать состав клеящих смесей под конкретную медицинскую задачу — будь то фиксация краёв раны, остановка кровотечения или послеоперационное заживление. По словам доцента МГУ Елены Кожуновой, работа ускорит внедрение таких материалов в практику. В планах исследователей проверка найденных закономерностей на реальных полимерных системах в лабораторных условиях.

«Наше исследование поможет специалистам оптимизировать состав адгезивных смесей и выбрать наиболее подходящий для поставленной задачи. Это ускорит их внедрение в медицинскую практику, где подобные материалы очень востребованы. В дальнейшем мы планируем проверить найденные в компьютерном эксперименте закономерности на полимерных системах в лабораторных условиях», — рассказала доцент кафедры физики полимеров и кристаллов физического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Елена Кожунова.