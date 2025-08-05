В России
Опубликовано 05 августа 2025, 16:31
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Учёные МГУ сфотографировали Луну с наноспутника

Эксперимент провели с аппарата «Зоркий-2М-2»
Специалисты МГУ и компании «Спутникс» провели необычный космический эксперимент — сделали снимки Луны при помощи наноспутника «Зоркий-2М-2», изначально предназначенного для съёмки Земли. Для этого учёные использовали специально разработанные программы расчёта траекторий.
Учёные МГУ сфотографировали Луну с наноспутника

© Ferra.ru

Как пояснил руководитель баллистического центра МГУ Иван Самыловский, подобные эксперименты помогают решать технологические задачи по калибровке спутниковых камер. Съёмка космических объектов требует точных расчётов — нужно правильно сориентировать спутник, избежать засветки от Солнца и поймать Луну в объектив.

Обычно спутники дистанционного зондирования Земли работают на освещённой части орбиты. В тени аппарат может проводить астрономические наблюдения. Изображения Луны особенно ценны для калибровки оборудования — они помогают создавать эталонные данные для автоматической настройки камер.

Разработанные в МГУ программы MIDE и AstroPlanner позволили точно рассчитать параметры съёмки. Полученные данные будут использованы для совершенствования технологий космического мониторинга.

Источник:ТАСС
Автор:Булат Кармак
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