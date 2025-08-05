Учёные МГУ сфотографировали Луну с наноспутника

Как пояснил руководитель баллистического центра МГУ Иван Самыловский, подобные эксперименты помогают решать технологические задачи по калибровке спутниковых камер. Съёмка космических объектов требует точных расчётов — нужно правильно сориентировать спутник, избежать засветки от Солнца и поймать Луну в объектив.

Обычно спутники дистанционного зондирования Земли работают на освещённой части орбиты. В тени аппарат может проводить астрономические наблюдения. Изображения Луны особенно ценны для калибровки оборудования — они помогают создавать эталонные данные для автоматической настройки камер.

Разработанные в МГУ программы MIDE и AstroPlanner позволили точно рассчитать параметры съёмки. Полученные данные будут использованы для совершенствования технологий космического мониторинга.