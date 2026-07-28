Учёные МИЭТ превратят CO₂ в топливо с помощью света и электричества

Учёные предложили превращать CO₂ в полезное вещество, имитируя фотосинтез. Для этого используется фотокатализатор — нанонити диоксида титана, «декорированные» серебром. Наночастицы серебра работают как пересадочные станции для электронов, помогая молекулам воды и CO₂ реагировать с образованием метанола.

В опытах на водяном паре добавление серебра увеличило выход продукта в три раза, а дополнительное электрическое поле — в пять раз. Метанол можно использовать как альтернативу нефтяному топливу и как сырьё для химической промышленности. В будущем учёные планируют создать реактор, работающий только на солнечной энергии. Исследование поддержано научными фондами и опубликовано в Current Applied Physics.

«В настоящее время мы провели лабораторные испытания нового способа переработки углекислого газа в водяных парах. "Декорирование" нанонитей диоксида титана наночастицами серебра позволяет увеличить выход продукта в три раза, а при дополнительном воздействии электрического поля эффективность выработки метанола увеличивается в пять раз», — рассказал один из авторов разработки, младший научный сотрудник НИЛ ФСПМ НИУ МИЭТ Андрей Тарасов.