В России
Опубликовано 28 июля 2026, 18:35
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Учёные МИЭТ превратят CO₂ в топливо с помощью света и электричества

Новый метод в пять раз эффективнее существующих
Исследователи НИУ МИЭТ с коллегами разработали способ переработки углекислого газа в метиловый спирт (метанол) с использованием света и электрического поля. Технология основана на нанонитях диоксида титана с наночастицами серебра, которые выступают катализатором. В лабораторных условиях эффективность метода оказалась в пять раз выше, чем у существующих аналогов.
Учёные МИЭТ превратят CO₂ в топливо с помощью света и электричества

© Ferra.ru

Учёные предложили превращать CO₂ в полезное вещество, имитируя фотосинтез. Для этого используется фотокатализатор — нанонити диоксида титана, «декорированные» серебром. Наночастицы серебра работают как пересадочные станции для электронов, помогая молекулам воды и CO₂ реагировать с образованием метанола.

В опытах на водяном паре добавление серебра увеличило выход продукта в три раза, а дополнительное электрическое поле — в пять раз. Метанол можно использовать как альтернативу нефтяному топливу и как сырьё для химической промышленности. В будущем учёные планируют создать реактор, работающий только на солнечной энергии. Исследование поддержано научными фондами и опубликовано в Current Applied Physics.

«В настоящее время мы провели лабораторные испытания нового способа переработки углекислого газа в водяных парах. "Декорирование" нанонитей диоксида титана наночастицами серебра позволяет увеличить выход продукта в три раза, а при дополнительном воздействии электрического поля эффективность выработки метанола увеличивается в пять раз», — рассказал один из авторов разработки, младший научный сотрудник НИЛ ФСПМ НИУ МИЭТ Андрей Тарасов.

Источник:РИА Новости
Автор:Андрей Кадуков
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