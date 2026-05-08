Учёные МИФИ создали прототип инновационного гамма‑телескопа

По чувствительности российская разработка превосходит американский аналог — гамма‑телескоп «Ферми». Ключевое преимущество российского прототипа — усовершенствованная антисовпадательная защита, способная отличать гамма‑кванты от заряженных частиц.

Это позволяет чётко различать сигналы от прямого прохождения частицы и от «паразитного» обратного тока, что помогает точно отличать гамма‑кванты от заряженных частиц (протонов, электронов и т.д.). Прототип успешно прошёл калибровку на ускорительном комплексе «Пахра» в Троицке, подтвердив эффективность технологических решений.

Помимо тяжёлого гамма‑телескопа, который весит около 2 тонн, в НИЯУ МИФИ разрабатывают компактные спутниковые детекторы для малых космических аппаратов «Наталия» и «Надежда». Новые инструменты расширят возможности гамма‑астрономии и помогут детально изучить пульсары, солнечные гамма‑всплески и другие космические явления. Проект «ГАММА‑400» продолжает научные традиции, заложенные академиком В. Л. Гинзбургом и профессором Л. В. Курносовой.

«Гамма-излучение имеет настолько короткую длину волны (существенно меньше межатомных расстояний), что его невозможно сфокусировать в принципе. Поэтому гамма-телескопы определяют направление падающего гамма-кванта. Для этого он сначала конвертируется в электронно-позитронную пару, а потом частицы», — пояснила старший преподаватель кафедры экспериментальной ядерной физики и космофизики НИЯУ МИФИ Ирина Архангельская.