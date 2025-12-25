Учёные: миграция песка — угроза для судоходства, трубопроводов и кабелей

Во время 60-го рейса научно-исследовательского судна «Академик Николай Страхов» в Баренцевом море учёные Института океанологии зафиксировали на полигонах у острова Колгуев и полуострова Канин крупные песчаные гряды высотой до восьми метров. Эти образования возникли под воздействием гидрофизических процессов.

Согласно данным института, в указанном районе преобладает направление переноса осадочного материала с юга на север. Предварительные исследования показывают, что значительные объёмы осадков быстро перемещаются по поверхности дна вдоль этой зоны. Перемещение и изменение характеристик песчаных волн представляют угрозу для судоходства. Развитие этих процессов может привести к обнажению подводных коммуникаций и увеличению риска повреждения трубопроводов и кабелей на дне, подчеркнули в институте.

