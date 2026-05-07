Опубликовано 07 мая 2026, 16:00
Учёные: на Куликовом поле весной можно увидеть больше 140 видов птиц

Среди них лебедь-шипун, орёл-карлик и зимородок
Сотрудники музея-заповедника «Куликово поле» ежегодно ведут мониторинг пернатых. Всего здесь встречается более 140 видов, большинство из которых можно наблюдать весной — во время миграции. Разнообразие птиц объясняется множеством биотопов: поля, болота, реки, леса и даже населённые пункты.
© Шелковников Евгений Анатольевич, CC BY-SA 4.0 / Wikimedia Commons

По словам научного сотрудника Ирины Ануфриевой, весной птицы возвращаются с юга на места гнездования, а также летят из южных стран в тундру. Их путь проходит вдоль реки Дон, поэтому Куликово поле — идеальное место для наблюдений. Среди редких видов здесь видели осоеда, орла-карлика, серого сорокопута, ястребиную славку, ремеза и зимородка. В конце марта встречались лебедь-шипун и лебедь-кликун.

Оптимальное время для наблюдения — с 6 до 12 часов утра, хотя некоторые птицы начинают петь уже в 4 утра. Ночью можно услышать сов: ушастую, болотную и серую неясыть. Посетителям не рекомендуется громко говорить, использовать голосовые приманки и близко подходить к гнёздам. Заповедник бережно охраняет места гнездования.

«Большое количество видов связано прежде всего с разными биотопами, которые есть на территории Куликова поля. Это поля, болота, реки, лесные насаждения, кустарники и населённые пункты. Чем больше разнообразных биотопов, тем больше будет видов», — пояснила научный сотрудник музея-заповедника Ирина Ануфриева.