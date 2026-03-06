Учёные нашли способ сократить выбросы углекислого газа на 4% с помощью агротехнологий

Растения поглощают углекислый газ из атмосферы в процессе фотосинтеза, преобразуя его в органические соединения. После уборки урожая часть этого углерода остаётся в почве в виде растительных остатков. Если агротехнологии позволяют сохранить эту органику, углерод надолго задерживается в земле, не попадая в атмосферу и не усиливая парниковый эффект.

Россия обладает колоссальным ресурсом для такого «углеродного земледелия» — около 327 млн га чернозёмов, что составляет примерно 45% мировых запасов этих плодороднейших почв. Как отметил директор института агробиологии и природных ресурсов СтГАУ Александр Есаулко, внедрение современных технологий позволяет не только повысить урожайность, но и улучшить плодородие почв, предотвратить их деградацию и снизить выбросы парниковых газов.

Расчёты учёных показали, что влияние систем удобрения на накопление углерода может длиться десятилетиями: до 40 лет при высоком поступлении растительных остатков и более 75 лет — при среднем. Это доказывает необходимость тщательного подбора агротехнических приёмов: правильное сочетание обработки почвы и удобрений способно значительно увеличить запасы углерода в чернозёмах и снизить эмиссию углерода.