В России
Опубликовано 04 июня 2026, 14:55
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Учёные НГТУ создали автономный генератор электричества из подземных вод

Устройство питает датчики и радиостанции без батареек и сети
Специалисты Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) разработали способ получения электроэнергии из энергии подземных вод. Устройство преобразует энергию движения подземных вод через пористые породы в электрический ток и предназначено для питания геофизической аппаратуры, датчиков и оборудования при полевых геологоразведочных работах.
Учёные НГТУ создали автономный генератор электричества из подземных вод

© Ferra.ru

Принцип работы генератора основан на естественном движении жидкости: электроды размещаются в дисперсном материале — песке или специальных гранулах — на разной высоте, а вода просачивается сверху вниз под действием гидростатического давления. Это создает разность потенциалов между электродами и формирует электрический ток. Установка не требует подключения к внешней сети или использования накопительных устройств.

По информации ТАСС, разработка решает проблему энергоснабжения в труднодоступных районах, где невозможна регулярная замена батарей или подключение к инфраструктуре. Генератор может использоваться в экспедициях, на удалённых метеостанциях, в лагерях спасателей и сельской местности, обеспечивая питанием датчики, радиостанции, осветительные приборы и устройства связи.

«Учёными НГТУ была предложена схема генератора, с помощью которого можно получать разность потенциалов электрической энергии за счёт движения грунтовых вод. Схема включает электроды, обладающие электродным потенциалом, и контрольно-измерительные приборы», — сказано в сообщении ВУЗа.

Источник:ТАСС
Автор:Андрей Кадуков
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