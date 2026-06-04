Учёные НГТУ создали автономный генератор электричества из подземных вод

Принцип работы генератора основан на естественном движении жидкости: электроды размещаются в дисперсном материале — песке или специальных гранулах — на разной высоте, а вода просачивается сверху вниз под действием гидростатического давления. Это создает разность потенциалов между электродами и формирует электрический ток. Установка не требует подключения к внешней сети или использования накопительных устройств.

По информации ТАСС, разработка решает проблему энергоснабжения в труднодоступных районах, где невозможна регулярная замена батарей или подключение к инфраструктуре. Генератор может использоваться в экспедициях, на удалённых метеостанциях, в лагерях спасателей и сельской местности, обеспечивая питанием датчики, радиостанции, осветительные приборы и устройства связи.

«Учёными НГТУ была предложена схема генератора, с помощью которого можно получать разность потенциалов электрической энергии за счёт движения грунтовых вод. Схема включает электроды, обладающие электродным потенциалом, и контрольно-измерительные приборы», — сказано в сообщении ВУЗа.