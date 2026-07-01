Учёные НГУ нашли в почвах Сибири следы демографической катастрофы XIII века

Учёные изучали остатки пожарищ в болотах ХМАО и заметили закономерность: количество углей в почве снижалось после климатических катастроф, но восстанавливалось через пару сотен лет. Однако после XII века этот показатель упал до минимума и не возвращался долгие годы. Исследователи связывают это не с климатом, а с резким сокращением населения, которое перестало выжигать леса и вести хозяйственную деятельность.

По мнению учёных, монгольское нашествие само по себе не могло уничтожить лесное население Сибири. Вероятнее всего, оно создало условия для быстрого распространения «чёрной смерти» — эпидемии чумы, которая в середине XIV века унесла половину населения Европы. Именно болезнь, как полагают исследователи, стала причиной массового вымирания в Сибири.

«Мы смогли подтвердить неравномерность появления углей в почвах. Оказалось, что угли реже появляются в периоды серьёзных климатических событий, происходивших на Земле. Показательно, что частота возникновения углей падала после засушливого климатического события 4,2 тысячи лет назад, минойского извержения и катастрофы бронзового века, а также после климатического минимума раннего Средневековья», — отметил доцент Института интеллектуальной робототехники НГУ Петр Меньшанов.