Учёные НГУ создали катализатор для переработки пластика в авиационное топливо

Разработана целая группа катализаторов, способных перерабатывать пиролизное масло в зависимости от его состава. В отличие от традиционных катализаторов для нефтяного сырья, новая разработка не имеет аналогов на рынке. Пока технология отработана на модельном сырье — смеси полиэтилена и полипропилена. Теперь учёным предстоит адаптировать катализатор для работы с реальным сырьём — пиролизным маслом из городских свалок, которое существенно сложнее по составу.

Производство катализаторов планируют разместить в пилотной лаборатории на площадке нового научно-исследовательского центра НГУ — одного из объектов второй очереди строящегося кампуса. В вузе подчеркнули, что опыт на модельном сырье дал чёткое представление о том, как наладить процесс для реальных отходов и какими должны быть новые катализаторы.

«По составу оно существенно отличается от модельного сырья, а потому разработанный ранее катализатор для реального сырья уже не подходит. Однако, отработав процесс на модельном сырье, учёные получили достаточно ясное представление о том, как наладить аналогичный процесс для реального сырья и какими должны быть для него катализаторы», - рассказали в ВУЗе о катализаторе.