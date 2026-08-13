В России
Опубликовано 13 августа 2026, 19:15
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Учёные НГУ создали катализатор для переработки пластика в авиационное топливо

Разработку уже внедряют на производстве
Исследователи Новосибирского государственного университета и Института катализа СО РАН запатентовали способ получения катализатора, который превращает пластиковые отходы в моторное топливо, в том числе в авиационный керосин. Разработка прошла испытания в лаборатории и внедряется у индустриального партнёра — компании «Ониум плюс» (Москва). Об этом сообщили РИА Новости в НГУ.
Учёные НГУ создали катализатор для переработки пластика в авиационное топливо

© Ferra.ru

Разработана целая группа катализаторов, способных перерабатывать пиролизное масло в зависимости от его состава. В отличие от традиционных катализаторов для нефтяного сырья, новая разработка не имеет аналогов на рынке. Пока технология отработана на модельном сырье — смеси полиэтилена и полипропилена. Теперь учёным предстоит адаптировать катализатор для работы с реальным сырьём — пиролизным маслом из городских свалок, которое существенно сложнее по составу.

Производство катализаторов планируют разместить в пилотной лаборатории на площадке нового научно-исследовательского центра НГУ — одного из объектов второй очереди строящегося кампуса. В вузе подчеркнули, что опыт на модельном сырье дал чёткое представление о том, как наладить процесс для реальных отходов и какими должны быть новые катализаторы.

«По составу оно существенно отличается от модельного сырья, а потому разработанный ранее катализатор для реального сырья уже не подходит. Однако, отработав процесс на модельном сырье, учёные получили достаточно ясное представление о том, как наладить аналогичный процесс для реального сырья и какими должны быть для него катализаторы», - рассказали в ВУЗе о катализаторе.

Источник:РИА Новости
Автор:Андрей Кадуков
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