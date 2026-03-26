Учёные ОИЯИ создадут защиту от радиации для длительных космических миссий

Главная проблема длительных экспедиций — радиационное воздействие, которое становится гибельным для организма и когнитивных функций. ОИЯИ ищет два пути защиты: создание лёгких многослойных обшивок для жилых отсеков и разработку препаратов для восстановления ДНК после радиационных разрывов.

По словам учёного, именно радиация не позволяет проводить миссии дольше 300–400 суток. ОИЯИ уже много лет ведёт эксперименты на МКС и других аппаратах, изучая влияние излучения на биологические объекты. В работе участвуют коллеги из ФМБА, РАН, а также космические агентства Японии, Европы и NASA.

Институт также готовил мышей для запуска на спутнике «Бион-М» в 2025 году и сейчас вместе с учёными РАН оценивает когнитивные изменения у вернувшихся животных. Кроме того, нейтронный генератор, созданный в ОИЯИ, до сих пор работает на марсоходе Curiosity — с его помощью подтвердили наличие воды на Марсе.

«Любая длительная космическая экспедиция обречена на провал, в первую очередь, из-за влияния космического излучения на живые организмы. Именно поэтому нет пока успешных миссий более чем на 300-400 суток. Просто потому что нагрузка радиационная на биологические объекты, на астронавтов становится гибельной не только для органов человека с точки зрения онкологии, но, в первую очередь, гибельной для когнитивных функций человека. И ОИЯИ уже многие годы участвует <…> в серии замечательных экспериментов на МКС и других космических аппаратах по изучению влияния космического излучения на биологические объекты», — рассказал Григорий Трубников.