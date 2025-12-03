Учёные открыли потенциал стволовых клеток «превращаться» в клетки других органов

Исследования показывают, что эти клетки более безопасны, чем другие типы стволовых клеток, и обладают антиоксидантными, противовоспалительными и регенерирующими свойствами.

Например, амниотические клетки — мембраны, окружающие эмбрион и содержащие околоплодные воды — способствовали восстановлению функций сердца и печени у модельных животных с сердечной и печёночной недостаточностью, а также облегчали симптомы артрита и диабета. Эти клетки также продемонстрировали перспективность в лечении нейродегенеративных заболеваний, в том числе болезни Паркинсона, благодаря способности вырабатывать дофамин.

В области акушерства и гинекологии амниотические клетки могут помочь в заживлении шрамов после кесарева сечения. Учёные постоянно исследуют их потенциал и в лечении рака, хотя результаты пока несколько противоречивы.

«Попадая в тот или иной орган, такие помощники создают для его клеток благоприятные условия. Происходит это за счет выработки цитокинов и экзосом - белков и микроскопических пузырьков, которые обеспечивают "общение" между клетками», — пояснили в Сеченовском университете.