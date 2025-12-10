Учёные РАН разработали «самозаживляющиеся» солнечные батареи

По словам Красникова, в связи с увеличением числа космических полётов возникает острая потребность в надёжных источниках энергии. Традиционные кремниевые солнечные элементы эффективны, но дороги и разрушаются под воздействием радиации. Как отметил Красников, эти панели более чем в 100 раз надёжнее традиционных кремниевых элементов.

Новые солнечные панели обладают рядом преимуществ. К ним Красников отнёс экономию средств, так как такие панели значительно дешевле кремниевых; эффективность, поскольку такие солнечные батареи преобразуют солнечную энергию примерно на 27%, что сопоставимо с кремниевыми элементами; самовосстановление — встроенные механизмы восстановления устраняют радиационные повреждения, продлевая срок службы и производительность таких панелей.

«У нас увеличивается группировка в космосе. Там нужна энергетика, обычно используют кремниевые батареи… они дорогие, но самое главное — они деградируют под действием излучения радиационного фона. Солнечные батареи, во-первых, дешевле, во-вторых, имеют такую же эффективность, как кремниевые, там 27%. Но самое главное, что там сделаны самозаживления, такой отработанный механизм, который заживляет полученные дефекты от радиации. Более чем в 100 раз они надёжнее», — подчеркнул президент РАН.