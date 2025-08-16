Учёные рассказали о потере арктическими ледниками России 25 гигатонн льда в год

Опубликовано 16 августа 2025, 01:011 мин.
Учёные рассказали о потере арктическими ледниками России 25 гигатонн льда в годСитуацию назвали «катастрофической»
Директор Института географии РАН Ольга Соломина в ходе пресс-конференции, приуроченной к Дню географа, отмечающегося в России 18 август, рассказала, что в период с 2014 по 2023 год на арктических архипелагах, принадлежащих России, было зафиксировано существенное уменьшение запасов льда.
По словам Соломиной, особенно активное сокращение ледников наблюдалось в период с 2014 по 2023 год. Этот факт подтверждается данными спутниковых наблюдений, согласно которым за указанный период ежегодные потери массы льда достигли 25 гигатонн. В предыдущие годы этот показатель составлял всего 8 гигатонн.
Кроме того, Соломина отметила, что в Арктическом регионе особую опасность представляют айсберги, отколовшиеся от ледников. Они опасны как для судоходства, так и для функционирования нефтяных платформ.
Также Соломина заявила, что за период с 1997 по 2017 год объём ледников на горе Эльбрус уменьшился на 23%. Она охарактеризовала данную ситуацию как «катастрофическую».