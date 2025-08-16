Учёные рассказали о потере арктическими ледниками России 25 гигатонн льда в год

По словам Соломиной, особенно активное сокращение ледников наблюдалось в период с 2014 по 2023 год. Этот факт подтверждается данными спутниковых наблюдений, согласно которым за указанный период ежегодные потери массы льда достигли 25 гигатонн. В предыдущие годы этот показатель составлял всего 8 гигатонн.

Кроме того, Соломина отметила, что в Арктическом регионе особую опасность представляют айсберги, отколовшиеся от ледников. Они опасны как для судоходства, так и для функционирования нефтяных платформ.

Также Соломина заявила, что за период с 1997 по 2017 год объём ледников на горе Эльбрус уменьшился на 23%. Она охарактеризовала данную ситуацию как «катастрофическую».