В России
Опубликовано 02 августа 2026, 02:50
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Учёные разработали метод для выявления малых доз свинца в организме

Экономичная альтернатива дорогостоящим анализам
Исследователи из Сибирского федерального университета и МГУ создали новый способ определения малых, но опасных для человека концентраций свинца в тканях. Метод основан на использовании сорбентов из кремнезема и композитных материалов на основе оксидов железа. Разработка позволит точнее выявлять отравления, особенно в печени и почках, где свинец накапливается чаще всего.
Учёные разработали метод для выявления малых доз свинца в организме

© Ferra.ru

Как пояснил соавтор исследования доктор химических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории физикохимии металлургических процессов и материалов СФУ Владимир Лосев, существующие высокочувствительные методы (например, электротермическая атомно-абсорбционная спектрометрия) не всегда справляются с малыми дозами. Новая методика экономична, не требует дорогостоящего оборудования и подходит для экологического биомониторинга, клинико-гигиенических и токсикологических исследований.

Работа выполнена в рамках госзаказа Минобрнауки РФ и МГУ. Свинец, напомним, поражает кроветворную, нервную, сердечно-сосудистую и пищеварительную системы даже при небольшом превышении концентрации в окружающей среде. Новый метод позволит быстрее и дешевле диагностировать хронические отравления.

«Учёные Сибирского федерального университета и Московского государственного университета разработали новый метод сорбционного отделения и определения малых доз свинца в фосфатных буферных растворах. Он поможет точнее определять содержание малых доз тяжёлых металлов в тканях живых организмов. Методика экономична, не требует дорогостоящего оборудования, может применяться для экологического биомониторинга окружающей среды, клинико-гигиенических, токсикологических и экологических исследований», — рассказал учёный.

Источник:ТАСС
Автор:Андрей Кадуков
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