Учёные Сбера разработали метод снижения ошибок ИИ

Новый подход демонстрирует повышение точности обнаружения некорректных ответов почти на 30% по сравнению с существующими методами. Особенность решения заключается в возможности эффективной работы с малым объёмом данных — для обучения достаточно всего 250 примеров.

Метод предназначен для использования в RAG-системах, которые являются ключевым компонентом современных мультиагентных решений искусственного интеллекта. Эти системы работают с контекстно-зависимыми вопросами и ответами.

Разработка позволяет компаниям экономить ресурсы, которые ранее требовались для масштабной разметки данных. Улучшение качества детекции ошибок ИИ способствует повышению надёжности и доверия к искусственному интеллекту в промышленных решениях.

Результаты исследования были представлены на международной конференции SIGIR 2025. Работа учёных Сбера способствует к решению одной из наиболее актуальных проблем в области искусственного интеллекта — минимизации рисков распространения недостоверной информации.