Учёные СГУ разработали тест на гербициды в почве со смартфоном и ультрафиолетом

Пользователю нужно взять пробу почвы, смешать с водой, дать отстояться, капнуть жидкость в пластиковый планшет с нанесённым белком. Белок захватывает молекулы гербицида, после чего в лунку добавляют квантовые точки. Под ультрафиолетом они засветятся зелёным, но если гербицид есть — свечение гаснет. Чем тусклее зелёный, тем выше загрязнение.

Обычно для такого анализа нужно дорогое лабораторное оборудование. Новая разработка не требует специальных приборов и подходит для полевых условий. Особенно актуально для регионов, где после подсолнечника часто используют имидазолиноны, которые сохраняются в почве от 20 до 500 дней и угрожают будущим урожаям.

«Для того, чтобы проверить наличие в почве имидазолинонов, вам понадобятся пластиковый планшет, смартфон с камерой и ультрафиолетовая лампа. Отбираете почву в ёмкость, заливаете водой и интенсивно встряхиваете в течение определённого времени. Затем ставите банку отстояться, и капаете в лунку планшета несколько капель получившейся жидкости. Сливаете её и добавляете новую порцию воды и специальный реактив, после этого надо немного подождать. Если у содержимого лунки появляется зелёная окраска, то имидазолинона, скорее всего, в почве совсем мало», — рассказала профессор кафедры общей и неорганической химии СГУ Наталья Бурмистрова.