В России
Опубликовано 13 июня 2026, 15:05
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Учёные СГУ разработали тест на гербициды в почве со смартфоном и ультрафиолетом

Зелёное свечение покажет степень загрязнения
Учёные Саратовского госуниверситета (СГУ) создали способ быстро определить в почве остатки имидазолинонов — гербицидов, опасных для растений, грибков и человека. Метод работает с помощью белка-ловушки, квантовых точек, которые светятся зелёным, и обычного смартфона с УФ-лампой. Система выдает результат за несколько минут, прямо в поле.
Учёные СГУ разработали тест на гербициды в почве со смартфоном и ультрафиолетом

© Ferra.ru

Пользователю нужно взять пробу почвы, смешать с водой, дать отстояться, капнуть жидкость в пластиковый планшет с нанесённым белком. Белок захватывает молекулы гербицида, после чего в лунку добавляют квантовые точки. Под ультрафиолетом они засветятся зелёным, но если гербицид есть — свечение гаснет. Чем тусклее зелёный, тем выше загрязнение.

Обычно для такого анализа нужно дорогое лабораторное оборудование. Новая разработка не требует специальных приборов и подходит для полевых условий. Особенно актуально для регионов, где после подсолнечника часто используют имидазолиноны, которые сохраняются в почве от 20 до 500 дней и угрожают будущим урожаям.

«Для того, чтобы проверить наличие в почве имидазолинонов, вам понадобятся пластиковый планшет, смартфон с камерой и ультрафиолетовая лампа. Отбираете почву в ёмкость, заливаете водой и интенсивно встряхиваете в течение определённого времени. Затем ставите банку отстояться, и капаете в лунку планшета несколько капель получившейся жидкости. Сливаете её и добавляете новую порцию воды и специальный реактив, после этого надо немного подождать. Если у содержимого лунки появляется зелёная окраска, то имидазолинона, скорее всего, в почве совсем мало», — рассказала профессор кафедры общей и неорганической химии СГУ Наталья Бурмистрова.

Источник:РИА Новости
Автор:Андрей Кадуков
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