Учёные СГУ создали компьютерную модель для синтеза искусственных белков

Импринтированные белки имитируют природные рецепторы, но не портятся при перепадах температуры, их производство проще и дешевле, а также не связано с этическими ограничениями. Новая модель позволяет увидеть процесс формирования таких белков на атомном уровне и заранее рассчитать нужное количество компонентов, чтобы получить работающий продукт.

По словам младшего научного сотрудника СГУ Полины Ильичевой, это шаг к персонализированной медицине: можно взять белок конкретного человека, модифицировать его и вернуть в организм.

«Импринтинг белка устраняет главные недостатки природных антител, производство которых ограничено из-за высокой стоимости, сложности процессов их получения и этических норм. Кроме того, импринтированные белки не испортятся, если в лаборатории или при перевозке изменится температура, в отличие от более хрупких антител», — отметила Ильичева.