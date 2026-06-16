В России
Опубликовано 16 июня 2026, 16:15
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Учёные СГУ создали компьютерную модель для синтеза искусственных белков

Это альтернатива дорогим антителам для диагностики и доставки лекарств
Исследователи Саратовского госуниверситета (СГУ) вместе с коллегами из МГУ и Германии разработали компьютерную модель, которая предсказывает синтез импринтированных белков — искусственных аналогов антител. Такие белки дешевле, стабильнее натуральных и могут использоваться в тест-системах, для нейтрализации токсинов и адресной доставки лекарств. Раньше их создавали «наугад».
Учёные СГУ создали компьютерную модель для синтеза искусственных белков

© Ferra.ru

Импринтированные белки имитируют природные рецепторы, но не портятся при перепадах температуры, их производство проще и дешевле, а также не связано с этическими ограничениями. Новая модель позволяет увидеть процесс формирования таких белков на атомном уровне и заранее рассчитать нужное количество компонентов, чтобы получить работающий продукт.

По словам младшего научного сотрудника СГУ Полины Ильичевой, это шаг к персонализированной медицине: можно взять белок конкретного человека, модифицировать его и вернуть в организм.

«Импринтинг белка устраняет главные недостатки природных антител, производство которых ограничено из-за высокой стоимости, сложности процессов их получения и этических норм. Кроме того, импринтированные белки не испортятся, если в лаборатории или при перевозке изменится температура, в отличие от более хрупких антител», — отметила Ильичева.

Источник:РИА Новости
Автор:Андрей Кадуков
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