Учёные СКФУ упростили синтез веществ для лазерного лечения рака

При фотодинамической терапии больному вводят светочувствительные вещества. Они накапливаются в опухоли, а при облучении лазером уничтожают раковые клетки, почти не повреждая здоровые. Ключевой «кирпичик» для таких лекарств — 2,4-диарилпирролы. Их свойства можно менять, добавляя разные химические группы, как в мозаике. Однако старые методы синтеза, по словам исследователей, дороги и сложны.

Новая технология использует цинк (дешёвый и доступный металл) и простые органические реагенты. Полученные вещества стабильны и предсказуемы. По мнению российских учёных, масштабирование метода сделает более доступными не только противоопухолевые препараты, но и вещества для лечения инфекций, а также материалы, реагирующие на свет (например, для солнечных батарей).

«Эти вещества способны "реагировать" на лазерное излучение и уничтожать опухоль. Однако сегодня технологии их производства дорогостоящи из-за использования металлических катализаторов и трудоёмки из-за сложной подготовки сырья», — отметил один из авторов работы, декан химического факультета СКФУ Александр Аксенов.