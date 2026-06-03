Учёные Сколтеха: химический состав молока эволюционировал для питания мозга

За первый год жизни вес мозга вырастает с 25% до 70% от взрослого. «Строительный материал» — жирные кислоты, содержащиеся в грудном молоке. В 837 образцах молока и 194 образцах тканей мозга исследователи определили типы жирных кислот (81 в молоке, 33 в мозге) и нашли корреляцию: они совпадают у одного вида и различаются у разных. Это говорит о том, что природа «настроила» молоко под конкретный мозг, сообщает РИА Новости.

У человека, шимпанзе и макак обнаружена чёткая связь между составом молока и префронтальной корой — зоной, отвечающей за сложные мысли, планирование и социальные навыки. Максимальное соответствие — у человека. Авторы исслделования считают, что молоко эволюционировало, чтобы питать самую ресурсоёмкую и социально значимую область мозга.

Руководитель проекта, заведующий лабораторией молекулярной нейробиологии Сколтеха Филипп Хайтович отметил, что детские смеси сейчас ближе к коровьему или козьему молоку, и их состав нужно улучшать, добавляя ультрадлинные жирные кислоты. Исследования показывают, что у детей на искусственном вскармливании успеваемость в школе на несколько процентов ниже. Поэтому в первые месяцы лучше кормить грудным молоком.

«Наше исследование наглядно показало, что важно улучшать состав детских питательных смесей, которые сейчас более близки к коровьему или козьему молоку, так, чтобы они соответствовали человеческому оригиналу, особенно по содержанию ультрадлинных жирных кислот», — рассказал Хайтович.