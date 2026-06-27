Учёные создали материал с нулевым расширением для космической оптики

Материалы с нулевым тепловым расширением известны, но ни один из них не сохранял стабильность в таком широком интервале. CASO не деформируется даже при сверхнизких и сверхвысоких температурах, что критически важно для приборов, работающих в открытом космосе или в экстремальных условиях. Учёные отмечают, что это открывает путь к созданию устройств нового поколения, практически нечувствительных к перепадам температур.

Потенциальное применение материала — высокоточные лазерные системы, астрономические приборы, оптические гребенки частот и литографические установки. В дальнейшем исследователи планируют расширить температурный диапазон, чтобы материал мог работать в любых известных человеку условиях. Работа выполнена международным коллективом при поддержке научных фондов.

«Группа российских и китайских ученых синтезировала и исследовала новый материал на основе минерала содалита - CASO, который может быть востребован в космической оптике, лазерных системах и энергетических установках», — рассказал старший научный сотрудник международного научно-исследовательского центра спектроскопии и квантовой химии Сибирского федерального университета Максим Молокеев.