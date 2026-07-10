Учёные создали наноматериал для очистки нефти и воды от опасных примесей

Материал состоит из нанопористых ячеек, где ионы формируют устойчивые галогенные связи. Эти связи «цепляют» вредные молекулы, например, соляную кислоту, и удерживают их внутри. При нагревании связь разрушается, и каркас освобождается, что позволяет использовать его многократно. Учёные уже подтвердили структуру в Курчатовском институте.

В нефтедобыче новый материал защищает резервуары и трубы от коррозии, перехватывая агрессивные примеси до начала технологического цикла. Для экологии он может стать основой систем очистки воды от хлора. Разработка направлена на импортозамещение и позволяет создавать сорбенты под конкретные задачи промышленности.

«Группа учёных ЮУрГУ вместе с московским коллегой получили два новых металл органических каркаса на бариевой и иттриевой основе, подтвердили их структуру и показали их способность селективно захватывать галогенсодержащие молекулы. Это сделано впервые, новые структуры работают как наносито и направлены на импортозамещение», — сообщила пресс-служба ВУЗа.