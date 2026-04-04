Учёные СПб ФИЦ открыли в Антарктиде новый оазис на мысе Беркс

По сообщениям РИА Новости со ссылкой на пресс-службу учреждения, исследование 18 ранее неизученных озёр показало, что это устойчивое целостное образование с горами, долинами и животным миром. Оазис покрыт горами и долинами, свободная ото льда зона занимает около 2,2 квадратных км. Среднегодовая температура воздуха там составляет примерно минус 12 градусов.

Животный мир представлен пингвинами, тюленями и антарктическими буревестниками. Решение о присвоении статуса оазиса принято учёным советом Арктического и антарктического НИИ.

Новый объект назвали в честь выдающегося полярника и исследователя Антарктиды Арнольда Богдановича Будрецкого. Окончательное название должен утвердить Международный научный комитет по изучению Антарктики (SCAR). Открытие сделали исследователи Санкт-Петербургского федерального исследовательского центра РАН совместно с коллегами из ААНИИ.

«В прошлом этот оазис считался нунатаком — обычной скалой, торчащей из ледника. Теперь, после того как мы подробно описали большое количество озёр с различными условиями, эту территорию можно полноценно назвать оазисом. По решению учёного совета ААНИИ принято название этого нового географического объекта в честь выдающегося полярника и исследователя Антарктиды Арнольда Богдановича Будрецкого», — сказано в сообщении пресс-службы.