Учёные СПбГУ обучили нейросеть оценивать состояние мочевыводящих путей

Пресс-служба ВУЗа отметила, что по точности метод не уступает стандартной урфлоуметрии, которая проводится только в стационаре, но позволяет выявлять нарушения быстрее и без визита в клинику.

В исследовании участвовали 103 мужчины 48–79 лет с симптомами нижних мочевыводящих путей. Каждый прошёл диагностику двумя способами: классической весовой урфлоуметрией и видеозаписью на смартфон с последующим анализом ИИ. Разница в значениях максимальной скорости потока между методами составила в среднем 0,04 мл/с, что клинически незначимо и укладывается в погрешность самого традиционного аппарата. Средняя абсолютная процентная ошибка нового метода — всего 4%.

По словам профессора кафедры урологии СПбГУ Наримана Гаджиева, новый подход не требует поездки в клинику и может быть особенно полезен для удалённого мониторинга пациентов, а также для раннего выявления нарушений. Симптомы нижних мочевыводящих путей (учащённое мочеиспускание, слабая струя, ночные позывы и др.) затрагивают более двух млрд человек в мире. Технологию планируют развивать для массового применения.

«С помощью искусственного интеллекта мы вычисляли максимальную скорость потока мочи по видео пациента, а объём выделенной мочи оценивал независимый эксперт, не знавший результатов урфлоуметрии. В результате новый метод не уступал стандартному по точности измерений», — сказано в сообщении.