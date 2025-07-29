В России
Опубликовано 29 июля 2025, 22:34
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Учёные СПбГУ разработали новый метод анализа витамина В7

Технология позволяет быстро определять содержание биотина
В пресс-службе Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) сообщили, что специалисты вуза создали новый способ определения уровня биотина (витамина B7) в пищевых продуктах и кормах. Метод отличается высокой точностью и скоростью анализа — всего 10 минут.
Учёные СПбГУ разработали новый метод анализа витамина В7

© Ferra.ru

Биотин играет важную роль в обмене веществ, работе нервной системы и состоянии кожи. Его дефицит может привести к серьёзным нарушениям здоровья, поэтому контроль содержания этого витамина в продуктах имеет большое значение. Однако существующие методы анализа часто требуют сложной подготовки проб и использования агрессивных химикатов.

Новая технология основана на применении современных растворителей. Компоненты смешиваются непосредственно в пробе, образуя супрамолекулярный растворитель, который эффективно выделяет биотин даже из сложных образцов, таких как сухие корма или дрожжи. Метод показал высокую эффективность — степень извлечения витамина составила 92%.

Как отметили разработчики, метод не только быстрый и точный, но и экологичный, так как требует минимального количества реагентов. Технологию уже успешно протестировали на корме для кошек и пивных дрожжах.

Источник:ТАСС
Автор:Булат Кармак
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