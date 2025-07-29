Учёные СПбГУ разработали новый метод анализа витамина В7

Биотин играет важную роль в обмене веществ, работе нервной системы и состоянии кожи. Его дефицит может привести к серьёзным нарушениям здоровья, поэтому контроль содержания этого витамина в продуктах имеет большое значение. Однако существующие методы анализа часто требуют сложной подготовки проб и использования агрессивных химикатов.

Новая технология основана на применении современных растворителей. Компоненты смешиваются непосредственно в пробе, образуя супрамолекулярный растворитель, который эффективно выделяет биотин даже из сложных образцов, таких как сухие корма или дрожжи. Метод показал высокую эффективность — степень извлечения витамина составила 92%.

Как отметили разработчики, метод не только быстрый и точный, но и экологичный, так как требует минимального количества реагентов. Технологию уже успешно протестировали на корме для кошек и пивных дрожжах.