Учёные СурГУ: микробы помогут очистить почву от нефти в холодных регионах

Нефть опасна для экосистем: она уничтожает растения, вредит животным и надолго «выжигает» почву. В северных регионах, где почвы пористые и впитывают нефть как губка, традиционные методы очистки работают хуже, поэтому биоремедиация может стать решением. Но бактериям нужна «подкормка», и учёные выяснили, что важно не просто добавить азот, а выбрать правильную форму (например, аммиачную селитру) и учитывать температуру.

В эксперименте образцы северной песчаной почвы загрязняли нефтью и инкубировали при разных температурах с разными видами азотных удобрений. Наибольший эффект дала аммиачная селитра при загрязнении около 50 г/кг (в 50 раз выше нормы). Теперь учёные планируют проверить результаты в реальных условиях и изучить сочетание разных методов очистки. Это поможет ускорить восстановление нефтезагрязнённых земель в Арктике и Сибири.

«Одним из способов восстановления загрязнённых почв является биоремедиация — использование естественных почвенных микроорганизмов для разложения нефти. Однако большинство исследований рассматривает отдельные факторы, влияющие на эффективность этого процесса. Мы одновременно оценивали влияние температуры, формы азота, уровня загрязнения и дозировки удобрения, чтобы понять, как эти факторы взаимодействуют между собой», — пояснил один из авторов работы, исследователь Научно-образовательного центра Института естественных и технических наук, аспирант СурГУ Артур Дурягин.