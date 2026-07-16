В России
Опубликовано 16 июля 2026, 18:25
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Учёные СурГУ: микробы помогут очистить почву от нефти в холодных регионах

Исследователи выяснили, как правильно «подкармливать» бактерии для ускорения очистки
Учёные Сургутского госуниверситета (СурГУ) и Сибирского федерального университета (СФУ) предложили использовать почвенные микробы для ликвидации нефтяных разливов в северных регионах. Они выяснили, что эффективность биоремедиации — использования естественных почвенных микроорганизмов — зависит от сочетания температуры, уровня загрязнения и формы азотного удобрения. Лучше всего бактерии работают при загрязнении около 50 г нефти на кг почвы и при внесении аммиачной селитры.
Учёные СурГУ: микробы помогут очистить почву от нефти в холодных регионах

© Ferra.ru

Нефть опасна для экосистем: она уничтожает растения, вредит животным и надолго «выжигает» почву. В северных регионах, где почвы пористые и впитывают нефть как губка, традиционные методы очистки работают хуже, поэтому биоремедиация может стать решением. Но бактериям нужна «подкормка», и учёные выяснили, что важно не просто добавить азот, а выбрать правильную форму (например, аммиачную селитру) и учитывать температуру.

В эксперименте образцы северной песчаной почвы загрязняли нефтью и инкубировали при разных температурах с разными видами азотных удобрений. Наибольший эффект дала аммиачная селитра при загрязнении около 50 г/кг (в 50 раз выше нормы). Теперь учёные планируют проверить результаты в реальных условиях и изучить сочетание разных методов очистки. Это поможет ускорить восстановление нефтезагрязнённых земель в Арктике и Сибири.

«Одним из способов восстановления загрязнённых почв является биоремедиация — использование естественных почвенных микроорганизмов для разложения нефти. Однако большинство исследований рассматривает отдельные факторы, влияющие на эффективность этого процесса. Мы одновременно оценивали влияние температуры, формы азота, уровня загрязнения и дозировки удобрения, чтобы понять, как эти факторы взаимодействуют между собой», — пояснил один из авторов работы, исследователь Научно-образовательного центра Института естественных и технических наук, аспирант СурГУ Артур Дурягин.

Источник:РИА Новости
Автор:Андрей Кадуков
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